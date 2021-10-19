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Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине
Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине - РИА Новости, 19.10.2021
Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине
Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:41
2021-10-19T15:41
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
верховная рада украины
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис."В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - заявила Тимошенко в Верховной раде во вторник.По ее словам, энергетический кризис на Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа. Она также сообщила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах - природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода."Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, просмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - сказала Тимошенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/kobolev-1754873592.html
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, верховная рада украины
15:41 19.10.2021
 
Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине

Глава "Батькивщины" Тимошенко заявила о полномасштабном энергетическом кризисе на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис.
"В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - заявила Тимошенко в Верховной раде во вторник.
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По ее словам, энергетический кризис на Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа. Она также сообщила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах - природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.
"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, просмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - сказала Тимошенко.
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