Тимошенко заявила об энергетическом кризисе на Украине
Глава "Батькивщины" Тимошенко заявила о полномасштабном энергетическом кризисе на Украине
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис.
"В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - заявила Тимошенко в Верховной раде во вторник.
По ее словам, энергетический кризис на Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа. Она также сообщила об отсутствии на складах угля, а в хранилищах - природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.
"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, просмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - сказала Тимошенко.
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