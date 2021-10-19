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В Кремле сравнили отношения России и НАТО с танго в одиночку

В Кремле сравнили отношения России и НАТО с танго в одиночку - РИА Новости, 19.10.2021

В Кремле сравнили отношения России и НАТО с танго в одиночку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при НАТО, заявил, что танцевать танго в одиночку невозможно... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:14

2021-10-19T13:14

2021-10-19T13:14

политика

безопасность

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при НАТО, заявил, что танцевать танго в одиночку невозможно и РФ не собирается этим заниматься.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211018/nato-1755114331.html

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2021

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политика, безопасность, дмитрий песков, нато, россия