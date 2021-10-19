https://ria.ru/20211019/taliby-1755297805.html

Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана

Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана - РИА Новости, 19.10.2021

Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана

Движение "Талибан"* сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T22:22

2021-10-19T22:22

2021-10-19T22:45

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения безопасности, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные силы безопасности.Провинция Балх находится на севере Афганистана и граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Город Мазари-Шариф, в котором, по некоторым данным, проживают около 500 тысяч человек, является важным торгово-транспортным узлом.По информации телеканала, подразделение называется "Дивизия Мансури", а члены спецподразделения заявили, что их основной задачей будет борьба с возросшей преступностью в городе Мазари-Шариф. Как передает телеканал, силовики хорошо обучены и вооружены, а большая часть имеющегося в их распоряжении оружия и военной техники произведена в США."Это спецназ Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.)", - приводит телеканал слова главы службы безопасности провинции Балх Абдулхая Абеда.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751768148.html

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в мире, оон, талибан, узбекистан, балх, россия, мохаммад хасан ахунд