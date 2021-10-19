Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211019/taliby-1755297805.html
Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана
Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана - РИА Новости, 19.10.2021
Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана
Движение "Талибан"* сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T22:22
2021-10-19T22:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
узбекистан
балх
россия
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_0:508:2598:1970_1920x0_80_0_0_2eb90995ed330dc349920499c10416ea.jpg
КАБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения безопасности, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные силы безопасности.Провинция Балх находится на севере Афганистана и граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Город Мазари-Шариф, в котором, по некоторым данным, проживают около 500 тысяч человек, является важным торгово-транспортным узлом.По информации телеканала, подразделение называется "Дивизия Мансури", а члены спецподразделения заявили, что их основной задачей будет борьба с возросшей преступностью в городе Мазари-Шариф. Как передает телеканал, силовики хорошо обучены и вооружены, а большая часть имеющегося в их распоряжении оружия и военной техники произведена в США."Это спецназ Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.)", - приводит телеканал слова главы службы безопасности провинции Балх Абдулхая Абеда.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751768148.html
узбекистан
балх
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_155:401:2226:1954_1920x0_80_0_0_5cf715924288ce25a2ab22f1a0477273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, узбекистан, балх, россия, мохаммад хасан ахунд
22:22 19.10.2021 (обновлено: 22:45 19.10.2021)
 
Талибы направили спецназ в провинцию на севере Афганистана

Талибы создали спецназ для обеспечения безопасности в провинции Балх на севере Афганистана

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* сформировало подразделение специального назначения, которое будет действовать в столице провинции Балх городе Мазари-Шариф для обеспечения безопасности, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные силы безопасности.
Провинция Балх находится на севере Афганистана и граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Город Мазари-Шариф, в котором, по некоторым данным, проживают около 500 тысяч человек, является важным торгово-транспортным узлом.
По информации телеканала, подразделение называется "Дивизия Мансури", а члены спецподразделения заявили, что их основной задачей будет борьба с возросшей преступностью в городе Мазари-Шариф. Как передает телеканал, силовики хорошо обучены и вооружены, а большая часть имеющегося в их распоряжении оружия и военной техники произведена в США.
"Это спецназ Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.)", - приводит телеканал слова главы службы безопасности провинции Балх Абдулхая Абеда.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 14:04Захват власти в Афганистане талибами
Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанУзбекистанБалхРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
Лента новостейМолния
Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов