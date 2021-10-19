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Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами
Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами - РИА Новости, 19.10.2021
Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами
Москва побуждает движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:59
2021-10-19T13:59
2021-10-19T14:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Москва побуждает движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве", - сказал министр журналистам на полях заседания клуба "Валдай".По его словам, официальное признание талибов пока не обсуждается.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:59 19.10.2021 (обновлено: 14:20 19.10.2021)
Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами
Лавров: Россия побуждает талибов обеспечить инклюзивность правительства Афганистана