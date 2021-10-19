https://ria.ru/20211019/taliby-1755200755.html

Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами

Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами - РИА Новости, 19.10.2021

Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами

Москва побуждает движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:59

2021-10-19T13:59

2021-10-19T14:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Москва побуждает движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве", - сказал министр журналистам на полях заседания клуба "Валдай".По его словам, официальное признание талибов пока не обсуждается.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754717876.html

афганистан

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2021

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в мире, афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров