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Туризм
https://ria.ru/20211019/tailand-1755205770.html
Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд
Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд - РИА Новости, 19.10.2021
Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд
Туроператоры открывают продажи путевок в Таиланд, авиарейсы с которым возобновляются в ноябре, бронирования уже начались, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:37
2021-10-19T15:37
туризм
таиланд
иркутск
владивосток
бангкок
новосибирск
москва
s7 airlines
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туроператоры открывают продажи путевок в Таиланд, авиарейсы с которым возобновляются в ноябре, бронирования уже начались, сообщает АТОР.Стоимость туров несколько выше доковидных расценок. Все дело в тарифах на перевозку, но пока это компенсируется тем, что тайские отели сейчас предлагают более низкие цены, чем были до пандемии.Отдохнуть на Пхукете можно за 106-119 тысяч рублей на двоих. За эту стоимость обещают размещение в отеле категории три и четыре звезды на восемь-одиннадцать с завтраками или без питания. Отдых в "пятерках" стоит от 111-143 тысяч рублей на двоих, зависит от продолжительности и включенных услуг.Минимальная стоимость турпакета на Самуи стартует от 161 тысячи рублей на двоих за восемь ночей ("три звезды", без питания).К указанным суммам также необходимо прибавить стоимость двух ПЦР-тестов, которые придется сделать в Таиланде. Это еще примерно 12 тысяч рублей.Российские вакцинированные "Спутником V" туристы (а других, согласно распоряжению Оперштаба на рейсы из России в Таиланд, допускать пока не будут), смогут первые семь дней находиться в специальных отелях, доступных по программе "Песочница".Путешественников принимают Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо). Но прямые рейсы на курорты планируются только на Пхукет ("Аэрофлот" начинает летать туда с 12 ноября, два рейса в неделю).Также можно добраться до Самуи с пересадкой в Бангкоке. В столицу страны с 11 ноября российский перевозчик ставит два рейса в неделю.Прямые полеты из регионов на Пхукет, кроме Москвы, будут доступны жителям Владивостока, Иркутска и Новосибирска. S7 собирается выполнять по одному рейсу в неделю из этих городов.Остается и вариант добраться до Пхукета с одной пересадкой авиакомпаниями Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways. На эти рейсы, как и прежде, будут допускаться и российские туристы без прививки. Однако им придется пройти обязательный десятидневный карантин, от которого вакцинированные освобождены.Туроператоры формируют свои программы как на прямых регулярных рейсах из Москвы, так и на стыковочных.Эксперты пока не рассчитывают на возобновление массового туризма в Таиланд, указывая на строгие условия въезда и ограниченный объем перевозки. Его, правда, по словам компаний, для обеспечения текущего спроса пока достаточно.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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таиланд, иркутск, владивосток, бангкок, новосибирск, москва, s7 airlines, аэрофлот, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пхукет (провинция), туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
15:37 19.10.2021
 
Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд

Первые туры в Таиланд продаются по цене от 100 тысяч рублей на двоих

© Фото : Александр АндреевОтель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туроператоры открывают продажи путевок в Таиланд, авиарейсы с которым возобновляются в ноябре, бронирования уже начались, сообщает АТОР.
Стоимость туров несколько выше доковидных расценок. Все дело в тарифах на перевозку, но пока это компенсируется тем, что тайские отели сейчас предлагают более низкие цены, чем были до пандемии.
Отдохнуть на Пхукете можно за 106-119 тысяч рублей на двоих. За эту стоимость обещают размещение в отеле категории три и четыре звезды на восемь-одиннадцать с завтраками или без питания. Отдых в "пятерках" стоит от 111-143 тысяч рублей на двоих, зависит от продолжительности и включенных услуг.
Минимальная стоимость турпакета на Самуи стартует от 161 тысячи рублей на двоих за восемь ночей ("три звезды", без питания).
К указанным суммам также необходимо прибавить стоимость двух ПЦР-тестов, которые придется сделать в Таиланде. Это еще примерно 12 тысяч рублей.
Российские вакцинированные "Спутником V" туристы (а других, согласно распоряжению Оперштаба на рейсы из России в Таиланд, допускать пока не будут), смогут первые семь дней находиться в специальных отелях, доступных по программе "Песочница".
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Путешественников принимают Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо). Но прямые рейсы на курорты планируются только на Пхукет ("Аэрофлот" начинает летать туда с 12 ноября, два рейса в неделю).
Также можно добраться до Самуи с пересадкой в Бангкоке. В столицу страны с 11 ноября российский перевозчик ставит два рейса в неделю.
Прямые полеты из регионов на Пхукет, кроме Москвы, будут доступны жителям Владивостока, Иркутска и Новосибирска. S7 собирается выполнять по одному рейсу в неделю из этих городов.
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Остается и вариант добраться до Пхукета с одной пересадкой авиакомпаниями Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways. На эти рейсы, как и прежде, будут допускаться и российские туристы без прививки. Однако им придется пройти обязательный десятидневный карантин, от которого вакцинированные освобождены.
Туроператоры формируют свои программы как на прямых регулярных рейсах из Москвы, так и на стыковочных.
Эксперты пока не рассчитывают на возобновление массового туризма в Таиланд, указывая на строгие условия въезда и ограниченный объем перевозки. Его, правда, по словам компаний, для обеспечения текущего спроса пока достаточно.
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