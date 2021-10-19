https://ria.ru/20211019/tailand-1755205770.html

Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд

Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд - РИА Новости, 19.10.2021

Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Таиланд

Туроператоры открывают продажи путевок в Таиланд, авиарейсы с которым возобновляются в ноябре, бронирования уже начались, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:37

2021-10-19T15:37

2021-10-19T15:37

туризм

таиланд

иркутск

владивосток

бангкок

новосибирск

москва

s7 airlines

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Туроператоры открывают продажи путевок в Таиланд, авиарейсы с которым возобновляются в ноябре, бронирования уже начались, сообщает АТОР.Стоимость туров несколько выше доковидных расценок. Все дело в тарифах на перевозку, но пока это компенсируется тем, что тайские отели сейчас предлагают более низкие цены, чем были до пандемии.Отдохнуть на Пхукете можно за 106-119 тысяч рублей на двоих. За эту стоимость обещают размещение в отеле категории три и четыре звезды на восемь-одиннадцать с завтраками или без питания. Отдых в "пятерках" стоит от 111-143 тысяч рублей на двоих, зависит от продолжительности и включенных услуг.Минимальная стоимость турпакета на Самуи стартует от 161 тысячи рублей на двоих за восемь ночей ("три звезды", без питания).К указанным суммам также необходимо прибавить стоимость двух ПЦР-тестов, которые придется сделать в Таиланде. Это еще примерно 12 тысяч рублей.Российские вакцинированные "Спутником V" туристы (а других, согласно распоряжению Оперштаба на рейсы из России в Таиланд, допускать пока не будут), смогут первые семь дней находиться в специальных отелях, доступных по программе "Песочница".Путешественников принимают Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо). Но прямые рейсы на курорты планируются только на Пхукет ("Аэрофлот" начинает летать туда с 12 ноября, два рейса в неделю).Также можно добраться до Самуи с пересадкой в Бангкоке. В столицу страны с 11 ноября российский перевозчик ставит два рейса в неделю.Прямые полеты из регионов на Пхукет, кроме Москвы, будут доступны жителям Владивостока, Иркутска и Новосибирска. S7 собирается выполнять по одному рейсу в неделю из этих городов.Остается и вариант добраться до Пхукета с одной пересадкой авиакомпаниями Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways. На эти рейсы, как и прежде, будут допускаться и российские туристы без прививки. Однако им придется пройти обязательный десятидневный карантин, от которого вакцинированные освобождены.Туроператоры формируют свои программы как на прямых регулярных рейсах из Москвы, так и на стыковочных.Эксперты пока не рассчитывают на возобновление массового туризма в Таиланд, указывая на строгие условия въезда и ограниченный объем перевозки. Его, правда, по словам компаний, для обеспечения текущего спроса пока достаточно.

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https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

https://ria.ru/20211015/tailand-1754740576.html

таиланд

иркутск

владивосток

бангкок

новосибирск

москва

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

россия

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