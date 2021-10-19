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Судно ВМС Бразилии врезалось в мост в Эквадоре

Судно ВМС Бразилии врезалось в мост в Эквадоре - РИА Новости, 19.10.2021

Судно ВМС Бразилии врезалось в мост в Эквадоре

Учебное парусное судно ВМС Бразилии Cisne Branco ("Белый лебедь") врезалось в пешеходный мост через реку Гуаяс в одноименной эквадорской провинции, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:10

2021-10-19T10:10

2021-10-19T10:10

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Учебное парусное судно ВМС Бразилии Cisne Branco ("Белый лебедь") врезалось в пешеходный мост через реку Гуаяс в одноименной эквадорской провинции, сообщает пресс-служба ВМС Эквадора."Персонал порта Гуаякиль предпринял ряд установленных мер из-за морской аварии, произошедшей в понедельник в 12:30 по местному времени на реке Гуаяс при отшвартовке бразильского парусного судна Cisne Branco", - сообщает ВМС Эквадора в Twitter.Как сообщает новостной портал Infobae со ссылкой на заявление ВМС, бразильское судно врезалось в разводной мост.Отмечается, что на помощь бразильскому паруснику ВМС Эквадора отправили буксир, который затонул в процессе операции. Данило Эспиноса, капитан порта Гуаякиль, административного центра провинции Гуаяс, распорядился принять меры, чтобы не допустить загрязнения реки.В заявлении говорится, что парусное судно будет переправлено в яхт-клуб, где пройдет технический осмотр.По словам Эспиносы, во время инцидента никто не пострадал. Начата проверка причин произошедшего.

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в мире, бразилия, эквадор, гуаяс