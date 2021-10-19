https://ria.ru/20211019/sud-1755212098.html

В Польше ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда

В Польше ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда - РИА Новости, 19.10.2021

В Польше ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда

Польша ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, как того требует Евросоюз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пленарной сессии... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:39

2021-10-19T14:39

2021-10-19T14:39

в мире

варшава

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евросоюз

еврокомиссия

матеуш моравецкий

европарламент

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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, как того требует Евросоюз, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы."Был вопрос о дисциплинарной палате Верховного суда. Да. Мы намерены ее ликвидировать", - сказал Моравецкий.Он пояснил, что дисциплинарная палата будет ликвидирована, "потому, что те механизмы, которые были введены – механизмы судебной ответственности, не соответствовали нашим ожиданиям".

https://ria.ru/20211019/krizis-1755175898.html

https://ria.ru/20211019/polsha-1755162060.html

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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий, европарламент