https://ria.ru/20211019/sud-1755167047.html

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов - РИА Новости, 19.10.2021

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:38

2021-10-19T11:38

2021-10-19T11:38

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

виктор гринь

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, который указал, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания (ИПР) "установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИПР в ФСБ России".Согласно данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены, которая также работала в этом управлении, была их единственным доходом, отмечается в материалах суда. Но проверка информации о доходах показала, что на их имя в период службы и после выхода на пенсию открыто 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках, а также приобретена недвижимость. Документов, подтверждающих источники дохода, не представлено.Прокурор просил обратить в доход государства денежные средства со счетов, квартиры и украшения, в том числе обручальные кольца. Суд удовлетворил иск частично, изъяв деньги с части счетов, в том числе 43 тысячи долларов, а также две квартиры (не указано, в каком городе) площадью 103 и 104 квадратных метров и нежилое помещение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/vzyatka-1751361123.html

https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор гринь, россия