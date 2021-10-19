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Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов
Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов - РИА Новости, 19.10.2021
Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов
Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:38
2021-10-19T11:38
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор гринь
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, который указал, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания (ИПР) "установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИПР в ФСБ России".Согласно данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены, которая также работала в этом управлении, была их единственным доходом, отмечается в материалах суда. Но проверка информации о доходах показала, что на их имя в период службы и после выхода на пенсию открыто 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках, а также приобретена недвижимость. Документов, подтверждающих источники дохода, не представлено.Прокурор просил обратить в доход государства денежные средства со счетов, квартиры и украшения, в том числе обручальные кольца. Суд удовлетворил иск частично, изъяв деньги с части счетов, в том числе 43 тысячи долларов, а также две квартиры (не указано, в каком городе) площадью 103 и 104 квадратных метров и нежилое помещение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/vzyatka-1751361123.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор гринь, россия
11:38 19.10.2021
 
Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов в банках

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.
С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, который указал, что в ходе надзора за расследованием уголовного дела о хищении при поставках индивидуальных рационов питания (ИПР) "установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИПР в ФСБ России".
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Согласно данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены, которая также работала в этом управлении, была их единственным доходом, отмечается в материалах суда. Но проверка информации о доходах показала, что на их имя в период службы и после выхода на пенсию открыто 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках, а также приобретена недвижимость. Документов, подтверждающих источники дохода, не представлено.
"Таким образом, в течение одного года Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за 8 лет службы", - отмечается в иске.
Прокурор просил обратить в доход государства денежные средства со счетов, квартиры и украшения, в том числе обручальные кольца. Суд удовлетворил иск частично, изъяв деньги с части счетов, в том числе 43 тысячи долларов, а также две квартиры (не указано, в каком городе) площадью 103 и 104 квадратных метров и нежилое помещение.
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