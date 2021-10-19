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В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК
В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК - РИА Новости, 19.10.2021
В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК
Россия расценивает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации( СЦКК) как... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:07
2021-10-19T19:19
в мире
луганская народная республика
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
украина
луганск
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия расценивает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации( СЦКК) как вероломные и провокационные, это подрывает урегулирование, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В документе отмечается, что "19 октября для рассмотрения инцидента на линии соприкосновения Луганск инициировал созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности Контактной группы". "К сожалению, его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин", - указала Захарова."Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией", - отметила она."Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ – в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755275168.html
https://ria.ru/20211019/konflikt-1755267797.html
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россия
украина
луганск
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в мире, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия, украина, луганск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, смм обсе
19:07 19.10.2021 (обновлено: 19:19 19.10.2021)
 
В МИД прокомментировали задержание представителя ЛНР в СЦКК

В МИД назвали провокационными действия Киева, задержавшего представителя ЛНР в СЦКК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия расценивает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации( СЦКК) как вероломные и провокационные, это подрывает урегулирование, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В документе отмечается, что "19 октября для рассмотрения инцидента на линии соприкосновения Луганск инициировал созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности Контактной группы". "К сожалению, его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин", - указала Захарова.
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"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией", - отметила она.
"Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ – в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЛуганскМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассМария ЗахароваСММ ОБСЕ
 
 
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