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Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином

Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином - РИА Новости, 19.10.2021

Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином

Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:04

2021-10-19T19:04

2021-10-19T20:17

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк оказался гражданином России, заявили в МИД.Посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию и сообщить о местонахождении задержанного, а также предоставить к нему консульский доступ. В соответствии с Консульской конвенцией, его должны обеспечить не позднее чем через четыре дня после задержания."Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции", — указали в министерстве.МИД призвал украинскую сторону пересмотреть свою позицию и прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, а также сообщить местонахождение Косяка и пустить к нему российских консульских работников. В ведомстве подчеркнули, что продолжат "добиваться соблюдения законных прав российского гражданина".На прошлой неделе стало известно, что представитель Луганска в СЦКК попал в плен к украинским силовикам. Как утверждают в Киеве, его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе наблюдателя от самопровозглашенной республики, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом и отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, ограничив передвижение патрулей ОБСЕ по некоторым маршрутам.

https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755275168.html

https://ria.ru/20211019/konflikt-1755267797.html

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