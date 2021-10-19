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Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином
Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином - РИА Новости, 19.10.2021
Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином
Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:04
2021-10-19T20:17
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк оказался гражданином России, заявили в МИД.Посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию и сообщить о местонахождении задержанного, а также предоставить к нему консульский доступ. В соответствии с Консульской конвенцией, его должны обеспечить не позднее чем через четыре дня после задержания."Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции", — указали в министерстве.МИД призвал украинскую сторону пересмотреть свою позицию и прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, а также сообщить местонахождение Косяка и пустить к нему российских консульских работников. В ведомстве подчеркнули, что продолжат "добиваться соблюдения законных прав российского гражданина".На прошлой неделе стало известно, что представитель Луганска в СЦКК попал в плен к украинским силовикам. Как утверждают в Киеве, его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе наблюдателя от самопровозглашенной республики, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом и отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, ограничив передвижение патрулей ОБСЕ по некоторым маршрутам.
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в мире, россия, украина, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, киев, харьков, мид украины, мария захарова
19:04 19.10.2021 (обновлено: 20:17 19.10.2021)
 
Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином

МИД: задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК Косяк оказался россиянином

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк оказался гражданином России, заявили в МИД.

"Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее чем через три дня после задержания", — говорится в заявлении ведомства.

Посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию и сообщить о местонахождении задержанного, а также предоставить к нему консульский доступ. В соответствии с Консульской конвенцией, его должны обеспечить не позднее чем через четыре дня после задержания.
"Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции", — указали в министерстве.
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МИД призвал украинскую сторону пересмотреть свою позицию и прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, а также сообщить местонахождение Косяка и пустить к нему российских консульских работников. В ведомстве подчеркнули, что продолжат "добиваться соблюдения законных прав российского гражданина".
На прошлой неделе стало известно, что представитель Луганска в СЦКК попал в плен к украинским силовикам. Как утверждают в Киеве, его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе наблюдателя от самопровозглашенной республики, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом и отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, ограничив передвижение патрулей ОБСЕ по некоторым маршрутам.
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