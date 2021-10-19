https://ria.ru/20211019/sovfed-1755250016.html

В Совфеде предложили перенести заседание из-за возможных нерабочих дней

В Совфеде предложили перенести заседание из-за возможных нерабочих дней - РИА Новости, 19.10.2021

В Совфеде предложили перенести заседание из-за возможных нерабочих дней

В связи с предложением ввести нерабочие дни рассматривается вопрос о переносе пленарного заседания Совета Федерации с 3 на 10 ноября, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:10

2021-10-19T17:10

2021-10-19T17:22

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В связи с предложением ввести нерабочие дни рассматривается вопрос о переносе пленарного заседания Совета Федерации с 3 на 10 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко."Такое решение пока не принято, но оно прорабатывается", - сказал Тимченко.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее предложила обратиться к президенту Владимиру Путину и ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а для регионов со сложной эпидемиологической ситуации уже с 23 октября. Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение, заявив, что детали надо обобщить и представить главе государства на совещании в среду.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753998709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, политика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии