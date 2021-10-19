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В Совфеде обсудят проекты о наказании за пытки в колониях
В Совфеде обсудят проекты о наказании за пытки в колониях - РИА Новости, 19.10.2021
В Совфеде обсудят проекты о наказании за пытки в колониях
Рабочая группа Совета Федерации обсудит три законопроекта о наказании за пытки в колониях в начале ноября, сообщила руководитель группы, сенатор Людмила... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:18
2021-10-19T16:18
общество
людмила нарусова
саратовская область
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
татьяна москалькова
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации обсудит три законопроекта о наказании за пытки в колониях в начале ноября, сообщила руководитель группы, сенатор Людмила Нарусова."Есть три законопроекта: от нас, (омбудсмена) Татьяны Москальковой и Общественной палаты. Москалькова проведет заседание нашей рабочей группы в начале ноября", - сообщила Нарусова во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.По ее словам, резонанс вокруг сообщений о пытках в саратовских колониях только подтверждает необходимость принятия этого закона.Нарусову поддержал председатель конституционного комитета Андрей Клишас. "То, что мы видим - это ужасающие кадры. Безусловно, необходимо понимать, что правоохранители должны активнее этим заниматься. Общественное внимание, которое было к этому привлечено, будет этому способствовать", - убежден он.По словам Клишаса, рабочая группа должна выработать единый концептуально и терминологически закон.Как сообщала Нарусова в марте этого года, необходимость принятия специального закона обусловлена тем, что в настоящее время в Уголовном кодексе понятия "пытки" в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть. Тогда Клишас поддержал ее, подчеркнув, что по этой серьезной теме есть поддержка в разных органах власти.Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html
https://ria.ru/20211008/koloniya-1753675282.html
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общество, людмила нарусова, саратовская область, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, татьяна москалькова, андрей клишас, россия
16:18 19.10.2021
 
В Совфеде обсудят проекты о наказании за пытки в колониях

Рабочая группа Совфеда обсудит три проекта о наказании за пытки в колониях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации обсудит три законопроекта о наказании за пытки в колониях в начале ноября, сообщила руководитель группы, сенатор Людмила Нарусова.
"Есть три законопроекта: от нас, (омбудсмена) Татьяны Москальковой и Общественной палаты. Москалькова проведет заседание нашей рабочей группы в начале ноября", - сообщила Нарусова во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.
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По ее словам, резонанс вокруг сообщений о пытках в саратовских колониях только подтверждает необходимость принятия этого закона.
Нарусову поддержал председатель конституционного комитета Андрей Клишас. "То, что мы видим - это ужасающие кадры. Безусловно, необходимо понимать, что правоохранители должны активнее этим заниматься. Общественное внимание, которое было к этому привлечено, будет этому способствовать", - убежден он.
По словам Клишаса, рабочая группа должна выработать единый концептуально и терминологически закон.
Как сообщала Нарусова в марте этого года, необходимость принятия специального закона обусловлена тем, что в настоящее время в Уголовном кодексе понятия "пытки" в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть. Тогда Клишас поддержал ее, подчеркнув, что по этой серьезной теме есть поддержка в разных органах власти.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
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ОбществоЛюдмила НарусоваСаратовская областьГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФТатьяна МоскальковаАндрей КлишасРоссия
 
 
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