В Совфеде обсудят проекты о наказании за пытки в колониях
Рабочая группа Совфеда обсудит три проекта о наказании за пытки в колониях
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рабочая группа Совета Федерации обсудит три законопроекта о наказании за пытки в колониях в начале ноября, сообщила руководитель группы, сенатор Людмила Нарусова.
"Есть три законопроекта: от нас, (омбудсмена) Татьяны Москальковой и Общественной палаты. Москалькова проведет заседание нашей рабочей группы в начале ноября", - сообщила Нарусова во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.
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По ее словам, резонанс вокруг сообщений о пытках в саратовских колониях только подтверждает необходимость принятия этого закона.
Нарусову поддержал председатель конституционного комитета Андрей Клишас. "То, что мы видим - это ужасающие кадры. Безусловно, необходимо понимать, что правоохранители должны активнее этим заниматься. Общественное внимание, которое было к этому привлечено, будет этому способствовать", - убежден он.
По словам Клишаса, рабочая группа должна выработать единый концептуально и терминологически закон.
Как сообщала Нарусова в марте этого года, необходимость принятия специального закона обусловлена тем, что в настоящее время в Уголовном кодексе понятия "пытки" в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть. Тогда Клишас поддержал ее, подчеркнув, что по этой серьезной теме есть поддержка в разных органах власти.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
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