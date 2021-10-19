https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199143.html
Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров
Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021
Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров
Западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:54
2021-10-19T13:54
2021-10-19T14:03
африка
совет безопасности оон
сергей лавров
латинская америка
политика
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена. Сейчас, если посмотреть на состав Совета безопасности, из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда в Совбез избирается от Азии Япония, то седьмой голос идет в копилку западной политики, которая продвигается через Совет безопасности ООН", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи."Поэтому, конечно же, Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html
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африка, совет безопасности оон, сергей лавров, латинская америка, политика
13:54 19.10.2021 (обновлено: 14:03 19.10.2021)
Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров
Лавров предложил увеличить число мест в Совбезе ООН странам Африки и Латинской Америки