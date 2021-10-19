https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199143.html

Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров

Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 19.10.2021

Странам Запада больше не надо добавлять места в СБ ООН, заявил Лавров

Западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:54

2021-10-19T13:54

2021-10-19T14:03

африка

совет безопасности оон

сергей лавров

латинская америка

политика

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Западным странам больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а странам Африки и Латинской Америки, наоборот, нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно же, развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена. Сейчас, если посмотреть на состав Совета безопасности, из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда в Совбез избирается от Азии Япония, то седьмой голос идет в копилку западной политики, которая продвигается через Совет безопасности ООН", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на Валдайском форуме в Сочи."Поэтому, конечно же, Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html

африка

латинская америка

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африка, совет безопасности оон, сергей лавров, латинская америка, политика