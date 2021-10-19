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Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения
Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения
Городская система здравоохранения Москвы адаптировалась к работе в пандемию и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:51
2021-10-19T16:51
2021-10-19T16:51
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Городская система здравоохранения Москвы адаптировалась к работе в пандемию и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге."Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи. Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер", - подчеркнул Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения
Собянин заявил, что городская система здравоохранения адаптировалась к работе в пандемию