https://ria.ru/20211019/sobyanin-1755245177.html

Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения

Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин заявил об адаптации к пандемии городской системы здравоохранения

Городская система здравоохранения Москвы адаптировалась к работе в пандемию и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:51

2021-10-19T16:51

2021-10-19T16:51

распространение коронавируса

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сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Городская система здравоохранения Москвы адаптировалась к работе в пандемию и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге."Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи. Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20211019/podderzhka-1755203959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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