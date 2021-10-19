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Религия
https://ria.ru/20211019/sobor-1755175491.html
Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване - РИА Новости, 19.10.2021
Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
Кафедральный собор Русской православной церкви (РПЦ) в Ереване планируется построить на месте не сохранившегося первого православного храма города, рассказал... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:13
2021-10-19T12:13
религия
армения
ереван
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кафедральный собор Русской православной церкви (РПЦ) в Ереване планируется построить на месте не сохранившегося первого православного храма города, рассказал РИА Новости архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев)."Одним из центров объединения православных в Армении станет кафедральный комплекс, строительство которого планируется в Ереване. Примечательно, что первый православный храм в Ереване, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, располагался некогда на том же самом месте, где сейчас планируется возведение комплекса. К сожалению, до наших дней храм не сохранился, как и многие христианские святыни", - сказал архиепископ РИА Новости.О сроках его возведения, тем не менее, говорить, по словам архиепископа, преждевременно. Главным храмом упраздненного в связи с созданием Ереванско-Армянской епархии Патриаршего благочиния приходов Русской православной церкви в Армении, которым архиепископ Леонид управлял с конца 2016 года, остается Покровский храм в Ереване. "В Армении действует восемь приходов РПЦ, из них два - на территории 102-й российской военной базы", - добавил он."Первоочередной задачей является завершение процесса получения полноценного статуса РПЦ в Республике Армения – регистрация юридического лица, Ереванско-Армянской епархии, что позволит нам активно развиваться, общаться с клиром и паствой, дипломатическими ведомствами и представительствами, российскими организациями и компаниями в Армении, нашими соотечественниками", - отметил архиепископ Леонид.Пятнадцатого октября Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ. Правящим архиереем Ереванско-Армянской епархии был избран архиепископ Клинский Леонид, который с 2016 года занимает, среди прочего, должность управляющего приходами РПЦ в Армении. Также, по решению Синода, за ним сохраняется должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
https://ria.ru/20211015/eparkhiya-1754714937.html
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армения, ереван, русская православная церковь, московский патриархат
12:13 19.10.2021
 

Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кафедральный собор Русской православной церкви (РПЦ) в Ереване планируется построить на месте не сохранившегося первого православного храма города, рассказал РИА Новости архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).
"Одним из центров объединения православных в Армении станет кафедральный комплекс, строительство которого планируется в Ереване. Примечательно, что первый православный храм в Ереване, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, располагался некогда на том же самом месте, где сейчас планируется возведение комплекса. К сожалению, до наших дней храм не сохранился, как и многие христианские святыни", - сказал архиепископ РИА Новости.
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О сроках его возведения, тем не менее, говорить, по словам архиепископа, преждевременно. Главным храмом упраздненного в связи с созданием Ереванско-Армянской епархии Патриаршего благочиния приходов Русской православной церкви в Армении, которым архиепископ Леонид управлял с конца 2016 года, остается Покровский храм в Ереване. "В Армении действует восемь приходов РПЦ, из них два - на территории 102-й российской военной базы", - добавил он.
"Первоочередной задачей является завершение процесса получения полноценного статуса РПЦ в Республике Армения – регистрация юридического лица, Ереванско-Армянской епархии, что позволит нам активно развиваться, общаться с клиром и паствой, дипломатическими ведомствами и представительствами, российскими организациями и компаниями в Армении, нашими соотечественниками", - отметил архиепископ Леонид.
Пятнадцатого октября Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ. Правящим архиереем Ереванско-Армянской епархии был избран архиепископ Клинский Леонид, который с 2016 года занимает, среди прочего, должность управляющего приходами РПЦ в Армении. Также, по решению Синода, за ним сохраняется должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
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12 октября, 14:16Религия
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