https://ria.ru/20211019/sneg-1755145394.html

В Мурманске выпал первый снег

В Мурманске выпал первый снег - РИА Новости, 19.10.2021

В Мурманске выпал первый снег

Первый снег выпал в Мурманске в ночь на вторник, температура воздуха опустилась ниже нуля, ожидается сильный ветер и дальнейшее понижение температуры, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:39

2021-10-19T09:39

2021-10-19T09:39

мурманская область

мурманск

кольский полуостров

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/56/1512435696_0:148:2893:1775_1920x0_80_0_0_eb06fd0e585aba67009de9c1118e6667.jpg

МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в Мурманске в ночь на вторник, температура воздуха опустилась ниже нуля, ожидается сильный ветер и дальнейшее понижение температуры, сообщает мурманский гидрометцентр.Первый снегопад в Мурманск принес циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря, ниже нуля температура воздуха опускалась ночью, рассказали синоптики."Во вторник по Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха - от плюс 1 до минус 4 градусов", - сообщили в гидрометцентре.Синоптики предупреждают о том, что циклон продолжит движение в восточном направлении, и в ночь на среду на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, в основном до минус 4-10 градусов.Кроме того, уже в среду и четверг вся территория региона окажется под влиянием очередного атлантического циклона: ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от плюс 1 до минус 4 градусов. На дорогах местами будет гололедица.

https://ria.ru/20211016/podgotovka-1754830302.html

мурманская область

мурманск

кольский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, мурманск, кольский полуостров, погода