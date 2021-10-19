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В Мурманске выпал первый снег
В Мурманске выпал первый снег - РИА Новости, 19.10.2021
В Мурманске выпал первый снег
Первый снег выпал в Мурманске в ночь на вторник, температура воздуха опустилась ниже нуля, ожидается сильный ветер и дальнейшее понижение температуры, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:39
2021-10-19T09:39
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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в Мурманске в ночь на вторник, температура воздуха опустилась ниже нуля, ожидается сильный ветер и дальнейшее понижение температуры, сообщает мурманский гидрометцентр.Первый снегопад в Мурманск принес циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря, ниже нуля температура воздуха опускалась ночью, рассказали синоптики."Во вторник по Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха - от плюс 1 до минус 4 градусов", - сообщили в гидрометцентре.Синоптики предупреждают о том, что циклон продолжит движение в восточном направлении, и в ночь на среду на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, в основном до минус 4-10 градусов.Кроме того, уже в среду и четверг вся территория региона окажется под влиянием очередного атлантического циклона: ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от плюс 1 до минус 4 градусов. На дорогах местами будет гололедица.
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мурманская область, мурманск, кольский полуостров, погода
09:39 19.10.2021
 
В Мурманске выпал первый снег

Циклон принес в Мурманск первый снег

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в Мурманске в ночь на вторник, температура воздуха опустилась ниже нуля, ожидается сильный ветер и дальнейшее понижение температуры, сообщает мурманский гидрометцентр.
Первый снегопад в Мурманск принес циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря, ниже нуля температура воздуха опускалась ночью, рассказали синоптики.
"Во вторник по Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха - от плюс 1 до минус 4 градусов", - сообщили в гидрометцентре.
Синоптики предупреждают о том, что циклон продолжит движение в восточном направлении, и в ночь на среду на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, в основном до минус 4-10 градусов.
Кроме того, уже в среду и четверг вся территория региона окажется под влиянием очередного атлантического циклона: ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от плюс 1 до минус 4 градусов. На дорогах местами будет гололедица.
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