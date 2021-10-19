https://ria.ru/20211019/sneg-1755139177.html

В Москве пошел первый снег

В Москве пошел первый снег - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве пошел первый снег

В Москве во вторник пошел первый за эту осень снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:33

2021-10-19T08:33

2021-10-19T10:17

москва

погода

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве во вторник пошел первый за эту осень снег, передает корреспондент РИА Новости.Осадки начались в Новой Москве, в районе поселения Московский.Научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд ранее рассказал РИА Новости, что погода на этой неделе в центре Европейской России будет переменчивой: во вторник, скорее всего, выпадет мокрый снег и похолодает, в пятницу ожидается потепление до 14 градусов, а в выходные снова придут холода.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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Первый снег в Москве и Московской области В Москве и регионе первый в этом году снег. Как и предупреждали синоптики - пока символический. С четверга начнёт теплеть, к выходным обещают до +14. 2021-10-19T08:33 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода