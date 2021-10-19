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В Москве пошел первый снег
В Москве пошел первый снег - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве пошел первый снег
В Москве во вторник пошел первый за эту осень снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:33
2021-10-19T10:17
москва
погода
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве во вторник пошел первый за эту осень снег, передает корреспондент РИА Новости.Осадки начались в Новой Москве, в районе поселения Московский.Научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд ранее рассказал РИА Новости, что погода на этой неделе в центре Европейской России будет переменчивой: во вторник, скорее всего, выпадет мокрый снег и похолодает, в пятницу ожидается потепление до 14 градусов, а в выходные снова придут холода.
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Первый снег в Москве и Московской области
В Москве и регионе первый в этом году снег. Как и предупреждали синоптики - пока символический. С четверга начнёт теплеть, к выходным обещают до +14.
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москва, погода
08:33 19.10.2021 (обновлено: 10:17 19.10.2021)
 
В Москве пошел первый снег

В Новой Москве пошел первый снег

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Москве во вторник пошел первый за эту осень снег, передает корреспондент РИА Новости.
Осадки начались в Новой Москве, в районе поселения Московский.
Научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд ранее рассказал РИА Новости, что погода на этой неделе в центре Европейской России будет переменчивой: во вторник, скорее всего, выпадет мокрый снег и похолодает, в пятницу ожидается потепление до 14 градусов, а в выходные снова придут холода.
Опёнок зимний - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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