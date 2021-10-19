https://ria.ru/20211019/sneg-1755131907.html

В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур - РИА Новости, 19.10.2021

В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

Пять районов Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:42

2021-10-19T04:42

2021-10-19T04:42

общество

забайкальский край

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ЧИТА, 19 окт - РИА Новости. Пять районов Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега, сообщили в пресс-службе правительства региона.Он отметил, что аграрии в этом году "имели хорошие виды на урожай", но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. Из-за этого уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозпроизводители не успели своевременно завершить работы."Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов", - добавил БочкарёвУточняется, что постановления о вводе режима ЧС намерены ввести еще несколько районов.

https://ria.ru/20211013/zabaykale-1754313315.html

забайкальский край

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2021

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общество, забайкальский край