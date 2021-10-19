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В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур - РИА Новости, 19.10.2021
В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
Пять районов Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:42
2021-10-19T04:42
2021-10-19T04:42
общество
забайкальский край
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ЧИТА, 19 окт - РИА Новости. Пять районов Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега, сообщили в пресс-службе правительства региона.Он отметил, что аграрии в этом году "имели хорошие виды на урожай", но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. Из-за этого уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозпроизводители не успели своевременно завершить работы."Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов", - добавил БочкарёвУточняется, что постановления о вводе режима ЧС намерены ввести еще несколько районов.
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общество, забайкальский край
В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур после выпавшего снега
ЧИТА, 19 окт - РИА Новости.
Пять районов Забайкальского края
ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур после выпавшего снега, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарёва.
Он отметил, что аграрии в этом году "имели хорошие виды на урожай", но из-за переувлажнения почвы долго не могли выйти в поля. Из-за этого уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозпроизводители не успели своевременно завершить работы.
"Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов", - добавил Бочкарёв
Уточняется, что постановления о вводе режима ЧС намерены ввести еще несколько районов.