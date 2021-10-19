https://ria.ru/20211019/singapur-1755151137.html
Сингапур открыл бескарантинные коридоры для привитых туристов из 8 стран
Сингапур открыл бескарантинные коридоры для привитых туристов из 8 стран - РИА Новости, 19.10.2021
Сингапур открыл бескарантинные коридоры для привитых туристов из 8 стран
Сингапур открыл особые "бескарантинные коридоры" для вакцинированных от COVID-19 путешественников из еще восьми стран, сообщает издание Straits Times. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:03
2021-10-19T14:03
2021-10-19T14:03
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сша
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БАНГКОК, 19 окт – РИА Новости. Сингапур открыл особые "бескарантинные коридоры" для вакцинированных от COVID-19 путешественников из еще восьми стран, сообщает издание Straits Times.В список государств, для граждан которых открывается въезд по программе VTL (Vaccinated Travel Lanes – "Коридоры для вакцинированных путешественников") входят США, Нидерланды, Канада, Дания, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Ранее въезд был разрешен туристам из Германии и Брунея. Еще один коридор, для прибывающих их Южной Кореи, откроется 15 ноября, сообщает издание.Первые международные авиарейсы в рамках нового этапа программы, выполняемые Singapore Airlines, прибудут в среду из Амстердама и в четверг из Нью-Йорка.Пассажиры, въезжающие в Сингапур по программе VTL, должны иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-тестов, сделанных не более чем за три дня до вылета из страны пребывания. Также придется пройти еще одно исследование по прибытии и оставаться в своих гостиничных номерах до получения результата.Въезд по программе бескарантинных коридоров ограничен тремя тысячами путешественников в сутки, что, по мнению ряда экспертов, может снизить темпы восстановления отрасли въездного туризма в Сингапуре, сообщает газета.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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испания, сша, италия, singapore airlines, нидерланды, канада, дания, франция, великобритания, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
Сингапур открыл бескарантинные коридоры для привитых туристов из 8 стран
Сингапур открыл "коридоры" для вакцинированных путешественников из еще восьми стран
БАНГКОК, 19 окт – РИА Новости. Сингапур открыл особые "бескарантинные коридоры" для вакцинированных от COVID-19 путешественников из еще восьми стран, сообщает издание Straits Times.
В список государств, для граждан которых открывается въезд по программе VTL (Vaccinated Travel Lanes – "Коридоры для вакцинированных путешественников") входят США, Нидерланды, Канада, Дания, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Ранее въезд был разрешен туристам из Германии и Брунея. Еще один коридор, для прибывающих их Южной Кореи, откроется 15 ноября, сообщает издание.
Первые международные авиарейсы в рамках нового этапа программы, выполняемые Singapore Airlines, прибудут в среду из Амстердама и в четверг из Нью-Йорка.
Пассажиры, въезжающие в Сингапур по программе VTL, должны иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-тестов, сделанных не более чем за три дня до вылета из страны пребывания. Также придется пройти еще одно исследование по прибытии и оставаться в своих гостиничных номерах до получения результата.
Въезд по программе бескарантинных коридоров ограничен тремя тысячами путешественников в сутки, что, по мнению ряда экспертов, может снизить темпы восстановления отрасли въездного туризма в Сингапуре, сообщает газета.