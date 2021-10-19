https://ria.ru/20211019/shtraf-1755285131.html
Facebook согласился выплатить штраф по претензиям Минюста США
Facebook согласился выплатить штраф по претензиям Минюста США - РИА Новости, 19.10.2021
Facebook согласился выплатить штраф по претензиям Минюста США
Компания Facebook согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов в рамках урегулирования претензий минюста США о дискриминации, еще до 9,5 миллиона... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:07
2021-10-19T20:07
2021-10-19T20:11
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Компания Facebook согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов в рамках урегулирования претензий минюста США о дискриминации, еще до 9,5 миллиона долларов - пострадавшим, сообщает минюст."В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В ведомстве отмечают, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.Претензии минюста и минтруда США касались позиции компании, которая якобы отказывалась нанимать американцев в статусе беженцев, отдавая предпочтения тем, у кого есть временные визы, сообщает ведомство.
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в мире, сша, министерство юстиции сша, facebook
20:07 19.10.2021 (обновлено: 20:11 19.10.2021)
Facebook согласился выплатить штраф по претензиям Минюста США
Facebook согласился выплатить штраф в рамках урегулирования претензий Минюста США
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.
Компания Facebook
согласилась выплатить штраф в 4,75 миллиона долларов в рамках урегулирования претензий минюста США
о дискриминации, еще до 9,5 миллиона долларов - пострадавшим, сообщает минюст.
"В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В ведомстве отмечают, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.
Претензии минюста и минтруда США касались позиции компании, которая якобы отказывалась нанимать американцев в статусе беженцев, отдавая предпочтения тем, у кого есть временные визы, сообщает ведомство.