https://ria.ru/20211019/shtamm-1755301070.html
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19, сообщили СМИ
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2021
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19, сообщили СМИ
Новая мутация коронавируса AY.4.2 выявлена у ребенка, вернувшегося в Израиль из-за рубежа, она может быть заразнее, чем штамм "дельта", передает 12-канал... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-19T23:05
2021-10-19T23:05
2021-10-20T00:17
распространение коронавируса
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великобритания
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Новая мутация коронавируса AY.4.2 выявлена у ребенка, вернувшегося в Израиль из-за рубежа, она может быть заразнее, чем штамм "дельта", передает 12-канал израильского телевидения со ссылкой на минздрав.COVUD-19 у 11-летнего мальчика обнаружили при тестировании в аэропорту Тель-Авива. При этом заболевший после прилета находился в изоляции и ни с кем не общался.Более заразный штамм коронавируса выявили ранее британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация может превышать "дельту" по заразности на 10—15 процентов. Если эти выводы найдут подтверждение, то данный штамм станет самым заразным с начала пандемии.По мнению ученых, AY.4.2 мог спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 в Соединенном Королевстве. Его уже выявляют у каждого десятого инфицированного и доля среди общего количества пациентов быстро растет.
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в мире, израиль, лондон, великобритания, коронавирус covid-19
23:05 19.10.2021 (обновлено: 00:17 20.10.2021)
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19, сообщили СМИ
СМИ: в Израиле обнаружили новый штамм COVID-19 у 11-летнего мальчика