https://ria.ru/20211019/sanktsii-1755302164.html

Комитет сената США одобрил законопроект об антикитайских санкциях

Комитет сената США одобрил законопроект об антикитайских санкциях - РИА Новости, 19.10.2021

Комитет сената США одобрил законопроект об антикитайских санкциях

Комитет сената США по международным отношениям объявил, что одобрил законопроект о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:34

2021-10-19T23:34

2021-10-19T23:34

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Комитет сената США по международным отношениям объявил, что одобрил законопроект о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с деятельностью Пекина в спорных районах Южно-Китайского моря."На сегодняшнем заседании комитет по международным отношениям утвердил законопроект №1657", - говорится в сообщении комитета в его Twitter.Как поясняется на сайте комитета, законопроект предполагает введение санкций против физлиц и юрлиц Китая, которые "участвуют в определенных действиях, связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях". Ограничения предполагают, в частности, блокировку собственности в США и отказ в выдаче американских виз попавшим под них лицам.Санкциям, как уточняется в законопроекте, будут подлежать лица и компании, которые развивают проекты в оспариваемых странами группы АСЕАН районах Южно-Китайского моря, а также участвуют в мероприятиях, угрожающих стабильности и миру в этих районах. Теперь законопроекту предстоит получить одобрение во всей палате американского конгресса.

https://ria.ru/20210930/evergrande-1752329834.html

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в мире, сша, китай