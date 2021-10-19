Комитет сената США одобрил законопроект об антикитайских санкциях
Комитет сената США одобрил проект о введении санкций против китайских компаний и физлиц
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Комитет сената США по международным отношениям объявил, что одобрил законопроект о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с деятельностью Пекина в спорных районах Южно-Китайского моря.
"На сегодняшнем заседании комитет по международным отношениям утвердил законопроект №1657", - говорится в сообщении комитета в его Twitter.
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Как поясняется на сайте комитета, законопроект предполагает введение санкций против физлиц и юрлиц Китая, которые "участвуют в определенных действиях, связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях". Ограничения предполагают, в частности, блокировку собственности в США и отказ в выдаче американских виз попавшим под них лицам.
Санкциям, как уточняется в законопроекте, будут подлежать лица и компании, которые развивают проекты в оспариваемых странами группы АСЕАН районах Южно-Китайского моря, а также участвуют в мероприятиях, угрожающих стабильности и миру в этих районах. Теперь законопроекту предстоит получить одобрение во всей палате американского конгресса.
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