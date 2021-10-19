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В Латвии допустили ужесточение санкций против Белоруссии

В Латвии допустили ужесточение санкций против Белоруссии - РИА Новости, 19.10.2021

В Латвии допустили ужесточение санкций против Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не исключил принятия Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Белоруссии на фоне ухудшения ситуации с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:45

2021-10-19T18:45

2021-10-19T18:45

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белоруссия

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александр лукашенко

мид латвии

эдгар ринкевич

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не исключил принятия Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Белоруссии на фоне ухудшения ситуации с мигрантами на границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров."То, что мы сейчас видим, - элементы гибридной войны с использованием частных лиц, мигрантов, - перевело ситуацию на другой уровень... А это значит, что и по поводу гибридной войны против нас, и по поводу ситуации с политическими правами и свободами граждан Беларуси очень возможен вариант введения следующего пакета санкций", - сказал Ринкевич в интервью информационному агентству "Укринформ".

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

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в мире, санкции ес в отношении белоруссии, белоруссия, латвия, евросоюз, александр лукашенко, мид латвии, эдгар ринкевич, мигранты