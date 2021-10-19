https://ria.ru/20211019/samolet-1755284488.html

В США самолет с пассажирами рассыпался на куски при взлете

В США самолет с пассажирами рассыпался на куски при взлете - РИА Новости, 19.10.2021

В США самолет с пассажирами рассыпался на куски при взлете

В американском штате Техас потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту, один человек пострадал, сообщает местный телеканал Click2Houston. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:03

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В американском штате Техас потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту, один человек пострадал, сообщает местный телеканал Click2Houston.По его данным, McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту в районе города Брукшир (округ Уоллер). Он выехал за ограждение на пересеченную местность и разбился.На фотографиях видно, что воздушное судно загорелось и рассыпалось на куски. Тем не менее почти всех пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать, в больницу доставили лишь одного пострадавшего.Телеканал KTRK сообщает, что самолет был зарегистрирован на имя Дж. Алана Кента, владельца местной строительной компании Flair Builders. Во время крушения он находился на борту.Двухдвигательный реактивный ближнемагистральный самолет McDonnell Douglas DC-9-87 имеет 172 посадочных места.

https://ria.ru/20211003/samolet-1752839933.html

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В Техасе упал самолёт с 21 пассажиром на борту. Кадры после крушения В Техасе упал самолёт с 21 пассажиром на борту. Кадры после крушения 2021-10-19T20:03 true PT0M59S

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