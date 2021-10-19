https://ria.ru/20211019/roskosmos-1755302852.html

"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"

"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного" - РИА Новости, 19.10.2021

"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:44

2021-10-19T23:44

2021-10-19T23:52

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восточный (космодром)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов) глава "Роскосмоса" (Дмитрий Рогозин) устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в ходе совещания был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор "Роскосмоса" остался недоволен.Заместителю генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства, подобрать в кратчайшие сроки высокопрофессиональную команду и на ее основе в течение нескольких месяцев создать самостоятельное специальное строительное управление на правах юридического лица, рассказал источник.Помимо того, по итогам совещания Рогозин принял решение перенести из столицы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.Тем самым, объяснил собеседник, сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.

https://ria.ru/20211004/vostochnyy-1752954989.html

https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752520354.html

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