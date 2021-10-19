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Наука
https://ria.ru/20211019/roskosmos-1755302852.html
"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"
"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного" - РИА Новости, 19.10.2021
"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T23:44
2021-10-19T23:52
наука
роскосмос
космос - риа наука
восточный (космодром)
россия
дмитрий рогозин
цэнки
циолковский (наукоград)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов) глава "Роскосмоса" (Дмитрий Рогозин) устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в ходе совещания был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор "Роскосмоса" остался недоволен.Заместителю генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства, подобрать в кратчайшие сроки высокопрофессиональную команду и на ее основе в течение нескольких месяцев создать самостоятельное специальное строительное управление на правах юридического лица, рассказал источник.Помимо того, по итогам совещания Рогозин принял решение перенести из столицы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.Тем самым, объяснил собеседник, сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.
https://ria.ru/20211004/vostochnyy-1752954989.html
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752520354.html
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роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), россия, дмитрий рогозин, цэнки, циолковский (наукоград), восточный
23:44 19.10.2021 (обновлено: 23:52 19.10.2021)
 
"Роскосмос" заменит генподрядчика строительства "Восточного"

"Роскосмос" поменяет генподрядчика строительства "Восточного" из-за нарушений дисциплины

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный, а также поручил перенести из Москвы в Циолковский головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный, будучи недовольным работой этих организаций, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов) глава "Роскосмоса" (Дмитрий Рогозин) устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, в ходе совещания был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми гендиректор "Роскосмоса" остался недоволен.
Заместителю генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" Константину Матвееву поручено ввести прямое директивное управление ЦЭНКИ в части блока капитального строительства, подобрать в кратчайшие сроки высокопрофессиональную команду и на ее основе в течение нескольких месяцев создать самостоятельное специальное строительное управление на правах юридического лица, рассказал источник.
Помимо того, по итогам совещания Рогозин принял решение перенести из столицы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.
Тем самым, объяснил собеседник, сотрудники предприятий будут находиться в непосредственной близости от объектов строительства, что будет способствовать развитию местной инфраструктуры, повышать сборы налоговых отчислений в местный бюджет.
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