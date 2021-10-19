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https://ria.ru/20211019/roskomnadzor-1755173500.html
В Роскомнадзоре заявили о необходимости защитить россиян от интернет-угроз
В Роскомнадзоре заявили о необходимости защитить россиян от интернет-угроз - РИА Новости, 19.10.2021
В Роскомнадзоре заявили о необходимости защитить россиян от интернет-угроз
Государство должно оградить россиян от опасного контента, мошенничества, посягательств на детей и подростков, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:06
2021-10-19T12:06
технологии
интернет
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
андрей липов
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Государство должно оградить россиян от опасного контента, мошенничества, посягательств на детей и подростков, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов."Быстрое развитие технологий и цифровизации несет за собой множество угроз, от которых мы обязаны своевременно защитить наших граждан. Постоянные атаки на критически важные ИКТ-инфраструктуры в мире, интернет-платформы требуют все большей технологичности и проактивности для обеспечения защиты людей", - сказал Липов в ходе XX форума "Спектр-2021"."Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательств на детей и подростков", - подчеркнул он.Руководитель ведомства отметил, что на службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. "Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса", - указал Липов.По его словам, в отрасли работают более 6,5 тысячи операторов связи, из них более 3 тысяч предоставляют услуги доступа в интернет. Он привел данные международного исследования Global Digital, согласно которым к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 миллионов человек - это 85% населения страны."В руках операторов связи телекоммуникации, с помощью которых функционирует все информационное пространство нашей страны. И сегодня для защиты граждан государство в полном праве опереться на операторов, использовать все накопленные годами технологические возможности и ресурсы", - сказал Липов."По сути, операторы должны быть доверенными представителями государства на сетях связи для обеспечения безопасности граждан. Ответственность заключается не только в том, чтобы обеспечивать стабильный доступ ко всем значимым ресурсам и сервисам, но и в обеспечении в целом должного уровня безопасности российского сегмента интернета", - отметил он.
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
https://ria.ru/20210908/roskomnadzor-1749238857.html
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технологии, интернет, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, андрей липов
12:06 19.10.2021
 
В Роскомнадзоре заявили о необходимости защитить россиян от интернет-угроз

Глава Роскомнадзора Липов: государство должно оградить россиян от угроз в интернете

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Липов
Андрей Липов - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Государство должно оградить россиян от опасного контента, мошенничества, посягательств на детей и подростков, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Быстрое развитие технологий и цифровизации несет за собой множество угроз, от которых мы обязаны своевременно защитить наших граждан. Постоянные атаки на критически важные ИКТ-инфраструктуры в мире, интернет-платформы требуют все большей технологичности и проактивности для обеспечения защиты людей", - сказал Липов в ходе XX форума "Спектр-2021".
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"Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательств на детей и подростков", - подчеркнул он.
Руководитель ведомства отметил, что на службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. "Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса", - указал Липов.
По его словам, в отрасли работают более 6,5 тысячи операторов связи, из них более 3 тысяч предоставляют услуги доступа в интернет. Он привел данные международного исследования Global Digital, согласно которым к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 миллионов человек - это 85% населения страны.
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"В руках операторов связи телекоммуникации, с помощью которых функционирует все информационное пространство нашей страны. И сегодня для защиты граждан государство в полном праве опереться на операторов, использовать все накопленные годами технологические возможности и ресурсы", - сказал Липов.
"По сути, операторы должны быть доверенными представителями государства на сетях связи для обеспечения безопасности граждан. Ответственность заключается не только в том, чтобы обеспечивать стабильный доступ ко всем значимым ресурсам и сервисам, но и в обеспечении в целом должного уровня безопасности российского сегмента интернета", - отметил он.
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ТехнологииИнтернетФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияАндрей Липов
 
 
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