https://ria.ru/20211019/robot-1755130790.html
В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник - РИА Новости, 19.10.2021
В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
В России провели полигонные испытания ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе без участия человека, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T03:37
2021-10-19T03:37
2021-10-19T10:01
безопасность
технологии
дмитрий рогозин
роскосмос
фонд перспективных исследований
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В России провели полигонные испытания ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе без участия человека, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник добавил, что "роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями".По его словам, устройства группы самостоятельно вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. В перспективе разработчики планируют протестировать их вместе с беспилотниками.Собеседник РИА Новости уточнил, что применение группы ударных роботов в автоматическом режиме позволяет добиться эффекта эмерджентности (появления у системы свойств, не присущих ее элементам в отдельности)."Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов", — пояснил он.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн можно оснастить различным вооружением, в том числе крупнокалибернымми пулеметами и гранатометами.Ранее сообщалось, что "Маркер" тестируют на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, устройства применимы для обеспечения безопасности космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
https://ria.ru/20210903/marker-1748465109.html
https://ria.ru/20210205/robot-1596113132.html
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безопасность, технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, россия
03:37 19.10.2021 (обновлено: 10:01 19.10.2021)
В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
В России провели полигонные испытания пяти ударных роботов "Маркер", сообщил источник
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости
. В России
провели полигонные испытания ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе без участия человека, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ "Маркер" — три на колесном шасси и две на гусеничном", — уточнил собеседник агентства.
Источник добавил, что "роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями".
По его словам, устройства группы самостоятельно вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. В перспективе разработчики планируют протестировать их вместе с беспилотниками.
Собеседник РИА Новости уточнил, что применение группы ударных роботов в автоматическом режиме позволяет добиться эффекта эмерджентности (появления у системы свойств, не присущих ее элементам в отдельности).
"Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов", — пояснил он.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований
. Робототехнический комплекс массой около трех тонн можно оснастить различным вооружением, в том числе крупнокалибернымми пулеметами и гранатометами.
Ранее сообщалось, что "Маркер" тестируют на космодроме Восточный
в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос
" Дмитрий Рогозин
, устройства применимы для обеспечения безопасности космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.