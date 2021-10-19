https://ria.ru/20211019/rezolyutsiya-1755129932.html

Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности

Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности - РИА Новости, 19.10.2021

Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности

Россия и США подготовили совместный проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором заявляют о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:44

2021-10-19T02:44

2021-10-19T02:44

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ООН, 19 окт – РИА Новости. Россия и США подготовили совместный проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором заявляют о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.В документе, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, говорится, что ГА ООН считает необходимым "предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях".Согласно проекту резолюции, ГА ООН подчеркивает, что в интересах всех государств содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях и предотвращать конфликты, возникающие в результате использования ИКТ.Авторы напоминают, что ряд государств развивают возможности информационно-коммуникационных технологий в военных целях и что "использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным".В проекте говорится, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу зловредной деятельности с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.В проекте сказано также, что ГА ООН подтверждает, что "добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". Такие нормы, согласно тексту, устанавливают стандарты ответственного поведения государств.В то же время, как отмечается в проекте, ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы. Согласно проекту, ГА ООН отмечает возможность разработки в будущем дополнительных обязательств при необходимости.Обычно ГА ООН проводит голосование по проектам резолюций в декабре. Перед этим тот или иной проект резолюции должен быть одобрен соответствующим комитетом. Данный проект внесен в Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения.

https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html

https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577765043.html

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