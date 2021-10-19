Нынешняя структура ООН порождает кризисы, заявил Эрдоган
Эрдоган призвал реформировать ООН, так как нынешняя структура порождает кризисы
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Нынешняя структура ООН, при которой мусульманские страны не имеют достаточных прав, бесперспективна, реформы в международной организации неизбежны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".
"Реформы ООН и других международных структур неизбежны. Нынешняя система, при которой исламский мир не имеет достаточно прав, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Сформированная после Второй мировой войны, она не отвечает современным вызовам, не может обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021.
По его словам, пять миллионов смертей от коронавируса в мире связаны с нынешним "миропорядком, основанном на правах сильного, поощрении эксплуатации, жадности и эгоизма". "Пандемия выявила хрупкость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. А бедные страны и вовсе были оставлены один на один с вызовами", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что никогда еще проблемы в системе ООН не были столь острыми и очевидными, поскольку международные структуры "провалили все экзамены". -0-