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Нынешняя структура ООН порождает кризисы, заявил Эрдоган
Нынешняя структура ООН порождает кризисы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 19.10.2021
Нынешняя структура ООН порождает кризисы, заявил Эрдоган
Нынешняя структура ООН, при которой мусульманские страны не имеют достаточных прав, бесперспективна, реформы в международной организации неизбежны, заявил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:10
2021-10-19T15:10
в мире
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Нынешняя структура ООН, при которой мусульманские страны не имеют достаточных прав, бесперспективна, реформы в международной организации неизбежны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти"."Реформы ООН и других международных структур неизбежны. Нынешняя система, при которой исламский мир не имеет достаточно прав, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Сформированная после Второй мировой войны, она не отвечает современным вызовам, не может обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021.По его словам, пять миллионов смертей от коронавируса в мире связаны с нынешним "миропорядком, основанном на правах сильного, поощрении эксплуатации, жадности и эгоизма". "Пандемия выявила хрупкость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. А бедные страны и вовсе были оставлены один на один с вызовами", - сказал Эрдоган.Он добавил, что никогда еще проблемы в системе ООН не были столь острыми и очевидными, поскольку международные структуры "провалили все экзамены". -0-
https://ria.ru/20211019/lavrov-1755204065.html
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в мире, ангола, оон, африка, совет безопасности оон, латинская америка
15:10 19.10.2021
 
Нынешняя структура ООН порождает кризисы, заявил Эрдоган

Эрдоган призвал реформировать ООН, так как нынешняя структура порождает кризисы

© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Presidential Press Office
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Нынешняя структура ООН, при которой мусульманские страны не имеют достаточных прав, бесперспективна, реформы в международной организации неизбежны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".
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"Реформы ООН и других международных структур неизбежны. Нынешняя система, при которой исламский мир не имеет достаточно прав, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Сформированная после Второй мировой войны, она не отвечает современным вызовам, не может обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021.
По его словам, пять миллионов смертей от коронавируса в мире связаны с нынешним "миропорядком, основанном на правах сильного, поощрении эксплуатации, жадности и эгоизма". "Пандемия выявила хрупкость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. А бедные страны и вовсе были оставлены один на один с вызовами", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что никогда еще проблемы в системе ООН не были столь острыми и очевидными, поскольку международные структуры "провалили все экзамены". -0-
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