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Норвежский Степашко, расизм и дискриминация

Норвежец пожаловался на тяжелую жизнь из-за "русской" фамилии - РИА Новости, 19.10.2021

Норвежский Степашко, расизм и дискриминация

Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии, пишет в статье для NRK выходец из пригорода Осло Терье Степашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:39

2021-10-19T05:39

2021-10-19T05:39

в мире

норвегия

дискриминация

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии, пишет в статье для NRK выходец из пригорода Осло Терье Степашко.Расизм, предрассудки и дискриминация принимают, как утверждает автор, самые разнообразные формы. Норвежское общество, считает Степашко, почему-то возомнило, что оно выше людей из других уголков земного шара.Сортировать людей по именам бессмысленно, но такое положение дел вряд ли исчезнет, если не начать активно бороться с врожденной установкой "чураться всех иных". В противном случае, резюмирует автор, его детям придется менять фамилию, поскольку с ней "неудобно" жить.Терье Степашко 58 лет. Он родился и вырос в пригороде Осло Манглеруде. Его отец из Осло, а мама – из Вадсе. Фамилия Степашко досталась семье в конце 19 века от прадеда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210301/diskriminatsiya-1599057853.html

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в мире, норвегия, дискриминация