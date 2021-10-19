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Норвежский Степашко, расизм и дискриминация
Норвежец пожаловался на тяжелую жизнь из-за "русской" фамилии - РИА Новости, 19.10.2021
Норвежский Степашко, расизм и дискриминация
Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии, пишет в статье для NRK выходец из пригорода Осло Терье Степашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:39
2021-10-19T05:39
2021-10-19T05:39
в мире
норвегия
дискриминация
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии, пишет в статье для NRK выходец из пригорода Осло Терье Степашко.Расизм, предрассудки и дискриминация принимают, как утверждает автор, самые разнообразные формы. Норвежское общество, считает Степашко, почему-то возомнило, что оно выше людей из других уголков земного шара.Сортировать людей по именам бессмысленно, но такое положение дел вряд ли исчезнет, если не начать активно бороться с врожденной установкой "чураться всех иных". В противном случае, резюмирует автор, его детям придется менять фамилию, поскольку с ней "неудобно" жить.Терье Степашко 58 лет. Он родился и вырос в пригороде Осло Манглеруде. Его отец из Осло, а мама – из Вадсе. Фамилия Степашко досталась семье в конце 19 века от прадеда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, норвегия, дискриминация
Норвежец пожаловался на тяжелую жизнь из-за "русской" фамилии
Норвежец Степашко пожаловался на тяжелую жизнь из-за "русской" фамилии
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Норвежское
общество отторгает
людей по признаку фамилии, пишет в статье для NRK
выходец из пригорода Осло Терье Степашко.
"Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую "именную флору" так, чтобы в нее вошло как можно больше людей", - уверен Степашко.
Расизм, предрассудки и дискриминация принимают, как утверждает автор, самые разнообразные формы. Норвежское общество, считает Степашко, почему-то возомнило, что оно выше людей из других уголков земного шара.
Сортировать людей по именам бессмысленно, но такое положение дел вряд ли исчезнет, если не начать активно бороться с врожденной установкой "чураться всех иных". В противном случае, резюмирует автор, его детям придется менять фамилию, поскольку с ней "неудобно" жить.
Терье Степашко 58 лет. Он родился и вырос в пригороде Осло Манглеруде. Его отец из Осло, а мама – из Вадсе. Фамилия Степашко досталась семье в конце 19 века от прадеда.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>