https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР
Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким на трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии обсудил и осудил запуск баллистической ракеты КНДР во... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:37
2021-10-19T19:37
2021-10-19T19:46
в мире
сша
кндр (северная корея)
япония
южная корея
совет безопасности оон
японское море
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким на трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии обсудил и осудил запуск баллистической ракеты КНДР во вторник, сообщил госдепартамент."Спецпредставитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск КНДР 19 октября баллистической ракеты, который нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, и призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге", - говорится в заявлении госдепартамента.Ранее во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.
https://ria.ru/20211019/kndr-1755183121.html
сша
кндр (северная корея)
япония
южная корея
японское море
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в мире, сша, кндр (северная корея), япония, южная корея, совет безопасности оон, японское море
19:37 19.10.2021 (обновлено: 19:46 19.10.2021)
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР
Спецпредставитель США по КНДР Ким осудил запуск баллистической ракеты КНДР