https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html

США осудили запуск баллистической ракеты КНДР

США осудили запуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 19.10.2021

США осудили запуск баллистической ракеты КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким на трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии обсудил и осудил запуск баллистической ракеты КНДР во... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:37

2021-10-19T19:37

2021-10-19T19:46

в мире

сша

кндр (северная корея)

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японское море

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким на трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии обсудил и осудил запуск баллистической ракеты КНДР во вторник, сообщил госдепартамент."Спецпредставитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск КНДР 19 октября баллистической ракеты, который нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, и призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге", - говорится в заявлении госдепартамента.Ранее во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.

https://ria.ru/20211019/kndr-1755183121.html

сша

кндр (северная корея)

япония

южная корея

японское море

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в мире, сша, кндр (северная корея), япония, южная корея, совет безопасности оон, японское море