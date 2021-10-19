https://ria.ru/20211019/raketa-1755141551.html
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:05
2021-10-19T09:05
2021-10-19T10:54
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM).В Вашингтоне также сказали, что ведут консультации с Южной Кореей, Японией и другими партнерами по этому вопросу, а Пхеньян призывают воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.Во вторник КНДР провела испытание баллистической ракеты, предположительно, малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным южнокорейских и японских военных, речь идет о снарядах для подводных лодок (БРПЛ). Соседние страны о готовящихся тестах в известность не поставили. Япония уже выразила протест.
https://ria.ru/20211019/ugroza-1755134456.html
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в мире, сша, япония, кндр (северная корея)
09:05 19.10.2021 (обновлено: 10:54 19.10.2021)
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Американцы осудили ракетный пуск КНДР и призвали Пхеньян воздержаться от подобных действий