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Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР
Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:05
2021-10-19T10:54
в мире
сша
япония
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM).В Вашингтоне также сказали, что ведут консультации с Южной Кореей, Японией и другими партнерами по этому вопросу, а Пхеньян призывают воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.Во вторник КНДР провела испытание баллистической ракеты, предположительно, малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным южнокорейских и японских военных, речь идет о снарядах для подводных лодок (БРПЛ). Соседние страны о готовящихся тестах в известность не поставили. Япония уже выразила протест.
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сша
япония
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в мире, сша, япония, кндр (северная корея)
09:05 19.10.2021 (обновлено: 10:54 19.10.2021)
 
Вашингтон осудил новый ракетный пуск КНДР

Американцы осудили ракетный пуск КНДР и призвали Пхеньян воздержаться от подобных действий

© REUTERS / Kim Hong-JiКадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска баллистической ракеты КНДР в Японском море во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM).

"Мы продолжим следить за ситуацией. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", — добавляется в релизе.

В Вашингтоне также сказали, что ведут консультации с Южной Кореей, Японией и другими партнерами по этому вопросу, а Пхеньян призывают воздержаться в дальнейшем от дестабилизирующих действий.
Во вторник КНДР провела испытание баллистической ракеты, предположительно, малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным южнокорейских и японских военных, речь идет о снарядах для подводных лодок (БРПЛ). Соседние страны о готовящихся тестах в известность не поставили. Япония уже выразила протест.
Нобуо Киси - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
06:39
В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира
 
В миреСШАЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
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