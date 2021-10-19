https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html

Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ

Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021

Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ

Испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров, сообщило... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:19

2021-10-19T08:19

2021-10-19T08:48

в мире

кндр (северная корея)

фумио кисида

японское море

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.Южнокорейские военные полагают, что выпущенная КНДР баллистическая ракета малой дальности является баллистической ракетой подводных лодок, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов."Был проведен пуск баллистической ракеты малой дальности. Существует оценка, что это баллистическая ракета подводных лодок", - отмечается в сообщении агентства."Сегодня в 10 часов 17 минут (04.17) Северная Корея произвела один пуск баллистической ракеты малого радиуса действия, предположительно, БРПЛ, к востоку от Синпхо провинции Хамгён-Пукто в сторону Восточного (Японского) моря", - приводится заявление ОКНШ.По его словам, подробности совместно выясняют разведывательные органы Южной Кореи и США.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска. Южнокорейские военные заявили, что выпущенный снаряд является баллистической ракетой малой дальности.

https://ria.ru/20211019/kndr-1755136437.html

https://ria.ru/20211019/ugroza-1755134456.html

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море