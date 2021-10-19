https://ria.ru/20211019/raketa-1755132226.html

Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 19.10.2021

Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Власти Японии не исключают, что выпущенный снаряд КНДР может быть баллистической ракетой, а береговая охрана страны выпустила предупреждения судам в связи с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:56

2021-10-19T04:56

2021-10-19T04:57

в мире

япония

кндр (северная корея)

японское море

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Власти Японии не исключают, что выпущенный снаряд КНДР может быть баллистической ракетой, а береговая охрана страны выпустила предупреждения судам в связи с возможным испытанием.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Деталей пуска не приводилось.По данным телеканала NHK, предупреждение было объявлено в 10.23 по местному времени (04.23 мск)."Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой", - говорится в сообщении береговой охраны.Японское минобороны не исключило вероятность того, что снаряд был именно баллистической ракетой.

https://ria.ru/20211019/snaryad-1755131798.html

япония

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море