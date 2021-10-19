https://ria.ru/20211019/raketa-1755132226.html
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 19.10.2021
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
Власти Японии не исключают, что выпущенный снаряд КНДР может быть баллистической ракетой, а береговая охрана страны выпустила предупреждения судам в связи с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:56
2021-10-19T04:56
2021-10-19T04:57
в мире
япония
кндр (северная корея)
японское море
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Власти Японии не исключают, что выпущенный снаряд КНДР может быть баллистической ракетой, а береговая охрана страны выпустила предупреждения судам в связи с возможным испытанием.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Деталей пуска не приводилось.По данным телеканала NHK, предупреждение было объявлено в 10.23 по местному времени (04.23 мск)."Северная Корея произвела пуск снаряда, который может быть баллистической ракетой", - говорится в сообщении береговой охраны.Японское минобороны не исключило вероятность того, что снаряд был именно баллистической ракетой.
https://ria.ru/20211019/snaryad-1755131798.html
япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), японское море
04:56 19.10.2021 (обновлено: 04:57 19.10.2021)
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
В Японии допустили, что выпущенный КНДР снаряд мог быть баллистической ракетой