https://ria.ru/20211019/rak-1755240636.html

Создан новый метод лечения рака

Создан новый метод лечения рака - РИА Новости, 19.10.2021

Создан новый метод лечения рака

Американские ученые разработали новый метод лечения и профилактики рецидивов рака, основанный на сочетании химиотерапии и иммунотерапии, при котором удаленные,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:00

2021-10-19T21:00

2021-10-19T21:22

наука

сша

массачусетский технологический институт

здоровье

рак

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/64/1559896428_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_7bc954fe832347957defb3221c6027a0.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американские ученые разработали новый метод лечения и профилактики рецидивов рака, основанный на сочетании химиотерапии и иммунотерапии, при котором удаленные, поврежденные и затем снова введенные в опухоль раковые клетки служат триггерами активации иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.Иммунотерапия — многообещающая стратегия лечения рака путем стимуляции собственной иммунной системы организма для уничтожения опухолевых клеток. Один из самых перспективных ее методов — иммунотерапии с блокировкой контрольных точек — основан на отключении истощенных Т-клеток, которые уже не могут атаковать опухоль. Такой метод эффективен, например, при лечении мелономы, но при многих других видах рака он неэффективен. Поэтому ученые ищут способы, как вместо блокады иммунных Т-клеток повысить их активность.Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что, если клетки удаленной опухоли обработать химиотерапевтическими препаратами, а затем вернуть их вместе с лекарствами в опухоль, то такие поврежденные клетки, уже не представляющие опасности для организма, воспринимаются иммунной системой как сигнал бедствия, который побуждает Т-клетки к действию."Когда вы создаете клетки, которые имеют повреждение ДНК, но не погибают, при определенных условиях эти живые поврежденные клетки могут послать сигнал, пробуждающий иммунную систему", — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования профессора Майкла Яффе (Michael Yaffe), директора Центра точной онкологической медицины MIT.Этот подход основан на явлении, известном как смерть иммуногенных клеток, при котором мертвые или умирающие опухолевые клетки посылают сигналы, привлекающие внимание иммунной системы.В экспериментах на мышах авторы начали с лечения раковых клеток несколькими химиотерапевтическими препаратами в разных дозах. Через 24 часа после обработки исследователи добавляли в чашки дендритные клетки, а еще через 24 часа — Т-клетки. К удивлению ученых, эффективность препаратов была невысокой, а самыми действенными оказались низкие дозы препаратов, которые не убивали клетки полностью. Когда выяснили причину, оказалось, что иммунную систему стимулируют не мертвые опухолевые клетки, а те, которые были повреждены химиотерапией, но остались живы."В этом заключается новая концепция — иммуногенного повреждения клеток, а не иммуногенной гибели клеток для лечения рака, — объясняет Яффе. — Когда мы вводили ингибиторы блокады контрольных точек непосредственно в опухоль вместе с вылеченными в чашке раковыми клетками, живые поврежденные клетки пробуждали иммунную систему".Новый метод полностью устранил опухоли почти у половины мышей. Более того, когда исследователи вводили раковые клетки этим же мышам несколько месяцев спустя, их Т-клетки распознавали их и уничтожали до того, как начали образовываться новые опухоли.Исследователи установили, что лучше всего для нового метода подходят препараты, вызывающие повреждение ДНК раковых клеток. Ученые обнаружили, что нарушение ДНК активирует клеточные пути, реагирующие на стресс, которые активируют Т-клетки, заставляя их уничтожать не только эти поврежденные клетки, но и любые опухолевые клетки поблизости.Авторы надеются, что разработанный ими метод будет применен для лечения самых разных видов рака.

https://ria.ru/20211016/rak-1754089968.html

https://ria.ru/20211001/rak-1752631197.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, массачусетский технологический институт, здоровье, рак, биология