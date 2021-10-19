https://ria.ru/20211019/rada-1755169207.html
На Украине избрали первого вице-спикера Рады
На Украине избрали первого вице-спикера Рады - РИА Новости, 19.10.2021
На Украине избрали первого вице-спикера Рады
Первым вице-спикером парламента Украины избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа", замглавы ее фракции в Верховной раде Александр Корниенко... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:48
2021-10-19T11:48
2021-10-19T11:55
украина
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верховная рада украины
партия "слуга народа"
александр корниенко
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Первым вице-спикером парламента Украины избран глава пропрезидентской партии "Слуга народа", замглавы ее фракции в Верховной раде Александр Корниенко. Соответствующее решение на заседании во вторник поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее Рада назначила главой парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера Верховной рады.Корниенко родился 12 мая 1984 года в Киеве. В 2001–2007 годах учился в Национальном техническом университете Украины КПИ, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии.С 2008 по 2010 годах учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.В 2019 году был руководителем предвыборного штаба пропрезидентской партии "Слуга народа". Глава партии "Слуга народа", первый замглавы ее фракции в Верховной раде этого созыва.
https://ria.ru/20211011/razumkov-1753986254.html
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украина, в мире, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа", александр корниенко
11:48 19.10.2021 (обновлено: 11:55 19.10.2021)
На Украине избрали первого вице-спикера Рады
Первым вице-спикером Рады избрали главу "Слуги народа" Александра Корниенко