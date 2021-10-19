https://ria.ru/20211019/qr-kod-1755212698.html

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения массовых мероприятий - РИА Новости, 19.10.2021

Во Владимирской области введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

QR-коды для посещения массовых мероприятий вводят во Владимирской области, сообщается на сайте администрации региона. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:41

2021-10-19T14:41

2021-10-19T14:47

общество

владимирская область

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения массовых мероприятий вводят во Владимирской области, сообщается на сайте администрации региона."Во Владимирской области на массовые мероприятия теперь будут пускать по QR-кодам, сертификатам или справкам о вакцинации от новой коронавирусной инфекции либо перенесённом СOVID-19", - говорится в сообщении.Уточняется, что при проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры области теперь максимальное число зрителей может составлять не более 75% от общей вместимости зала, ранее было не более 50%. Однако проведение всех массовых мероприятий допускается при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих действующий QR-код, подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание, либо сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении вакцинации или полученную в медицинской организации справку о том, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев."Ограничения, предусмотренные этим пунктом указа, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755209741.html

https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимирская область, россия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код