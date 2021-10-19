https://ria.ru/20211019/putin-1755226114.html

Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани

Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани - РИА Новости, 19.10.2021

Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани

Необходимо достойно содержать дороги и вокзалы, плоты и пристани по всей стране, соблюдая баланс между расходами на новое строительство и содержание... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:35

2021-10-19T15:35

2021-10-19T15:36

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755217931_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cd99c9d45e263ef831f5e085047aa4fb.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходимо достойно содержать дороги и вокзалы, плоты и пристани по всей стране, соблюдая баланс между расходами на новое строительство и содержание инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин."По всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, плоты и пристани, но и содержать их достойно. Содержать действующие и строящиеся, построенные объекты. Своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры. Поэтому важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось как иногда бывает - мы разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали. А деньги там пропадают, на незавершённых объектах", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.Президент подчеркнул, что Россия - огромная страна, и регионы отличаются по размеру территорий, по численности населения, расстоянием между городами и другими населенными пунктами. Кроме того, территории также отличаются по своим экономическим, бюджетным возможностям."Отсюда и состояние, уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандартны в этой сфере", - добавил президент.

https://ria.ru/20211019/transport-1755216627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия