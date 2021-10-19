15:35 19.10.2021 (обновлено: 15:36 19.10.2021)
Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани
Путин призвал достойно содержать дороги, вокзалы, плоты и пристани по всей стране
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу транспортной стратегии Российской Федерации
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходимо достойно содержать дороги и вокзалы, плоты и пристани по всей стране, соблюдая баланс между расходами на новое строительство и содержание инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"По всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, плоты и пристани, но и содержать их достойно. Содержать действующие и строящиеся, построенные объекты. Своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры. Поэтому важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось как иногда бывает - мы разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали. А деньги там пропадают, на незавершённых объектах", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.
Президент подчеркнул, что Россия - огромная страна, и регионы отличаются по размеру территорий, по численности населения, расстоянием между городами и другими населенными пунктами. Кроме того, территории также отличаются по своим экономическим, бюджетным возможностям.
"Отсюда и состояние, уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандартны в этой сфере", - добавил президент.