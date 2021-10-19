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Путин проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Путин проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021

Путин проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:07

2021-10-19T15:07

2021-10-19T15:19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду."Двадцатого октября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Среди тем к обсуждению – ситуация с коронавирусом и связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении.Кроме того, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и министр энергетики России Николай Шульгинов доложат о подготовке к зиме и началу отопительного сезона в регионах.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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