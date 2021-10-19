https://ria.ru/20211019/putin-1755217590.html
Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидситуации, как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:01
2021-10-19T15:11
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидситуации, как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни, Кремль его опубликует, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211019/umershie-1755165842.html
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владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:01 19.10.2021 (обновлено: 15:11 19.10.2021)
Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом и примет решение по нерабочим дням