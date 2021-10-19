https://ria.ru/20211019/putin-1755217590.html

Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом

Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021

Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидситуации, как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:01

2021-10-19T15:11

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и кабмина по эпидситуации, как только он примет решение о необходимости вводить нерабочие дни, Кремль его опубликует, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211019/umershie-1755165842.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии