https://ria.ru/20211019/putin-1755186029.html
Путин может обсудить с СПЧ условия пребывания под стражей, заявил Песков
Путин может обсудить с СПЧ условия пребывания под стражей, заявил Песков - РИА Новости, 19.10.2021
Путин может обсудить с СПЧ условия пребывания под стражей, заявил Песков
Условия содержания обвиняемых, включая разрешение на переписку, могут обсуждаться на встречах президента РФ Владимира Путина с правозащитниками, но предметно... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:10
2021-10-19T13:10
2021-10-19T13:33
общество
владимир путин
дмитрий песков
роскосмос
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Условия содержания обвиняемых, включая разрешение на переписку, могут обсуждаться на встречах президента РФ Владимира Путина с правозащитниками, но предметно глава государства над этими темами не работает, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Глава государства не определяет режим содержания под стражей обвиняемых. Он не работает предметно над этим. Когда будут в дальнейшем встречи с правозащитниками, с членами президентского совета, мы не исключаем, что эти темы могут подниматься. В настоящий момент ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.На просьбу прокомментировать условия содержания экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и основателя Group IB Илья Сачкова представитель Кремля напомнил, что режим содержания обвиняемых в преступлениях определяется следователем или судьей и "никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации".
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общество, владимир путин, дмитрий песков, роскосмос, россия
13:10 19.10.2021 (обновлено: 13:33 19.10.2021)
Путин может обсудить с СПЧ условия пребывания под стражей, заявил Песков
Песков заявил, что на встречах СПЧ с Путиным могут обсудить условия пребывания под стражей