https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды - РИА Новости, 19.10.2021
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды
Роспотребнадзор разработал порядок контроля авиакомпаниями наличия у пассажиров QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на портале... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:44
2021-10-19T14:44
2021-10-19T17:52
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аэропорт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал порядок контроля авиакомпаниями наличия у пассажиров QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на портале госуслуг, сообщает Росавиация.Сейчас эту проверку осуществляют сотрудники Роспотребнадзора по прибытии человека в страну."Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для реализации постановления главного государственного санитарного врача России <...> "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" при участии авиакомпаний разработан примерный порядок контроля наличия у пассажира QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на Едином портале государственных и муниципальных услуг", — говорится в сообщении.Как уточняется, Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести его апробацию в качестве "пилотного" варианта в течение двух месяцев.В соответствии с документом в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент будет просить гражданина России представить на своем мобильном устройстве либо на бумажном носителе PDF-файл (QR-код) анкеты, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах. В случае его отсутствия он предложит пассажиру заполнить анкету.
https://ria.ru/20211019/covid-19-1755210922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэропорт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:44 19.10.2021 (обновлено: 17:52 19.10.2021)
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR-коды
Авиакомпании начнут проверять у пассажиров наличие QR-кодов по прибытии из-за рубежа