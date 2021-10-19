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Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями - РИА Новости, 19.10.2021
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря японского правительства РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:13
2021-10-19T06:16
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
японское море
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.По его словам, "подобные пуски представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону и являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН"."Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.
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япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море
06:13 19.10.2021 (обновлено: 06:16 19.10.2021)
 
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями

Япония направила КНДР ноту протеста в связи с ракетными испытаниями

© Фото : Rs1421Здание МИДа Японии
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Rs1421
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.
"По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест", - пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, "подобные пуски представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону и являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН".

"Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.

Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
05:51
Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Фумио КисидаЯпонское море
 
 
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