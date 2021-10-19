06:13 19.10.2021 (обновлено: 06:16 19.10.2021)
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями
Япония направила КНДР ноту протеста в связи с ракетными испытаниями
"По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест", - пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, "подобные пуски представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону и являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН".
"Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.
Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.
"Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.
Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.