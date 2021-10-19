https://ria.ru/20211019/protest-1755133909.html

Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями

Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями - РИА Новости, 19.10.2021

Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями

Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря японского правительства РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:13

2021-10-19T06:13

2021-10-19T06:16

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

японское море

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.По его словам, "подобные пуски представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону и являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН"."Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.

https://ria.ru/20211019/kisida-1755133312.html

япония

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море