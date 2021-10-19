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Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября
Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября - РИА Новости, 19.10.2021
Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября
Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой состоится 21 октября в кафедральном соборе, сообщил мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:32
2021-10-19T18:32
происшествия
вологодская область
вологда
беломорск
сергей воропанов
россия
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой состоится 21 октября в кафедральном соборе, сообщил мэр города Сергей Воропанов.По его словам, прощание пройдет "21 октября с 10 до 11 часов в Кафедральном соборе"."Похоронят девочку на Козицинском кладбище", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "Вконтакте".Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски ребенка, в которых участвовали представители правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки.По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Она привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Местонахождение подозреваемой женщины 1981 года рождения установлено на территории Карелии. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755196424.html
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происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, сергей воропанов, россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области
18:32 19.10.2021
 
Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября

Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой пройдет 21 октября в Кафедральном соборе

© Фото : СК РФСотрудники СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области
Сотрудники СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой состоится 21 октября в кафедральном соборе, сообщил мэр города Сергей Воропанов.
По его словам, прощание пройдет "21 октября с 10 до 11 часов в Кафедральном соборе".
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"Похоронят девочку на Козицинском кладбище", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски ребенка, в которых участвовали представители правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки.
По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Она привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Местонахождение подозреваемой женщины 1981 года рождения установлено на территории Карелии. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.
Сотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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ПроисшествияВологодская областьВологдаБеломорскСергей ВоропановРоссияУбийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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