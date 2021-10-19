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Что ждет Украину
Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему" - РИА Новости, 19.10.2021
Что ждет Украину
Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:30
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.Пенсионерам, предупредил Ермолаев, нужно приготовиться к худшему.В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
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в мире, украина, ситуация на украине
04:14 19.10.2021 (обновлено: 04:30 19.10.2021)
 
Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"

Украинский политолог Ермолаев предупредил, что пенсионеров ждет "худшее"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг с требованиями провести индексацию пенсий и зарплат в Киеве
Митинг с требованиями провести индексацию пенсий и зарплат в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.
"Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях", - заявил эксперт.
Пенсионерам, предупредил Ермолаев, нужно приготовиться к худшему.
В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.
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