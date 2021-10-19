https://ria.ru/20211019/prognoz-1755131505.html

Что ждет Украину

Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему" - РИА Новости, 19.10.2021

Что ждет Украину

Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:14

2021-10-19T04:14

2021-10-19T04:30

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.Пенсионерам, предупредил Ермолаев, нужно приготовиться к худшему.В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".

https://ria.ru/20210304/sravnenie-1599851350.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, ситуация на украине