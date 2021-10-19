https://ria.ru/20211019/prognoz-1755131505.html
Что ждет Украину
Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему" - РИА Новости, 19.10.2021
Что ждет Украину
Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:14
2021-10-19T04:30
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ситуация на украине
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинская экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш" политолог Андрей Ермолаев.Пенсионерам, предупредил Ермолаев, нужно приготовиться к худшему.В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ситуация на украине
04:14 19.10.2021 (обновлено: 04:30 19.10.2021)
Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
Украинский политолог Ермолаев предупредил, что пенсионеров ждет "худшее"
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинская
экономика фактически работает "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будем. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш"
политолог Андрей Ермолаев.
"Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях", - заявил эксперт.
Пенсионерам, предупредил Ермолаев, нужно приготовиться к худшему.
В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Также политик выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".