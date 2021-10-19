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В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:04
2021-10-19T18:04
2021-10-19T18:06
происшествия
москва
здоровье - общество
республика дагестан
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Измайловский районный суд г вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Республики Дагестан Луизы Гаджиевой. Она осуждена за совершение преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего. Суд приговорил Гаджиеву к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, Гаджиева, являясь матерью двух детей, зная о своей беременности и, не желая исполнять родительские обязанности в отношении будущего ребёнка, на восьмом месяце беременности разместила в одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для младенца, которым она готова его передать за денежное вознаграждение. Беременная женщина прибыла в Москву и 1 октября 2020 года родила девочку.После этого Гаджиева встретилась с "покупателями", действовавшими в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в кафе на Измайловском шоссе и передала им за 300 тысяч рублей новорожденную дочку. После получения денег женщина была задержана сотрудниками полиции.В пресс-службе Измайловского суда Москвы РИА Новости сообщили, что женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. "На основании постановления суда несовершеннолетний ребенок Гаджиевой передан под присмотр органа опеки и попечительства", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, республика дагестан
18:04 19.10.2021 (обновлено: 18:06 19.10.2021)
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
Женщина, хотевшая продать в Москве дочь за 300 тысяч рублей, получила четыре года колонии
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Измайловский районный суд г вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Республики Дагестан Луизы Гаджиевой. Она осуждена за совершение преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего. Суд приговорил Гаджиеву к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
Как было установлено в суде, Гаджиева, являясь матерью двух детей, зная о своей беременности и, не желая исполнять родительские обязанности в отношении будущего ребёнка, на восьмом месяце беременности разместила в одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для младенца, которым она готова его передать за денежное вознаграждение. Беременная женщина прибыла в Москву и 1 октября 2020 года родила девочку.
После этого Гаджиева встретилась с "покупателями", действовавшими в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в кафе на Измайловском шоссе и передала им за 300 тысяч рублей новорожденную дочку. После получения денег женщина была задержана сотрудниками полиции.
В пресс-службе Измайловского суда Москвы РИА Новости сообщили, что женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. "На основании постановления суда несовершеннолетний ребенок Гаджиевой передан под присмотр органа опеки и попечительства", - отметили в пресс-службе.