https://ria.ru/20211019/prigovor-1755264804.html

В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:04

2021-10-19T18:04

2021-10-19T18:06

происшествия

москва

здоровье - общество

республика дагестан

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Измайловский районный суд г вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Республики Дагестан Луизы Гаджиевой. Она осуждена за совершение преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего. Суд приговорил Гаджиеву к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, Гаджиева, являясь матерью двух детей, зная о своей беременности и, не желая исполнять родительские обязанности в отношении будущего ребёнка, на восьмом месяце беременности разместила в одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для младенца, которым она готова его передать за денежное вознаграждение. Беременная женщина прибыла в Москву и 1 октября 2020 года родила девочку.После этого Гаджиева встретилась с "покупателями", действовавшими в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в кафе на Измайловском шоссе и передала им за 300 тысяч рублей новорожденную дочку. После получения денег женщина была задержана сотрудниками полиции.В пресс-службе Измайловского суда Москвы РИА Новости сообщили, что женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. "На основании постановления суда несовершеннолетний ребенок Гаджиевой передан под присмотр органа опеки и попечительства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html

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происшествия, москва, здоровье - общество, республика дагестан