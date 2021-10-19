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Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу - РИА Новости, 19.10.2021
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу
Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:00
2021-10-19T01:00
в мире
турция
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.Как отмечается в заявлении, с момента задержания правозащитника прошло четыре года, и задержки в рассмотрении его дела "бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции".Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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в мире, турция
01:00 19.10.2021
 
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу

Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Кавалу

© REUTERS / DILARA SENKAYAМитинг перед Дворцом правосудия из-за нового судебного процесса против Османа Кавала, Турция
Митинг перед Дворцом правосудия из-за нового судебного процесса против Османа Кавала, Турция - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / DILARA SENKAYA
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
"С учетом постановлений Европейского суда по правам человека по этому делу, призываем Турцию как можно скорее освободить его", - говорится в заявлении, опубликованном посольством США в Турции.
Как отмечается в заявлении, с момента задержания правозащитника прошло четыре года, и задержки в рассмотрении его дела "бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции".
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Полиция Турции - РИА Новости, 1920, 19.02.2020
19 февраля 2020, 17:50
Евросоюз вступился за повторно задержанного в Турции правозащитника
 
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