https://ria.ru/20211019/pravozaschitnik-1755126827.html

Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу

Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу - РИА Новости, 19.10.2021

Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу

Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T01:00

2021-10-19T01:00

2021-10-19T01:00

в мире

турция

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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.Как отмечается в заявлении, с момента задержания правозащитника прошло четыре года, и задержки в рассмотрении его дела "бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции".Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

https://ria.ru/20200219/1564987001.html

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция