https://ria.ru/20211019/pravozaschitnik-1755126827.html
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу - РИА Новости, 19.10.2021
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу
Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:00
2021-10-19T01:00
2021-10-19T01:00
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755126596_0:195:3072:1922_1920x0_80_0_0_b39b5f75679950c72163f65c1885a1c0.jpg
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, с призывом выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.Как отмечается в заявлении, с момента задержания правозащитника прошло четыре года, и задержки в рассмотрении его дела "бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции".Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
https://ria.ru/20200219/1564987001.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755126596_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_2910270fa1019c79a9b23e59c3c39dc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Посольства десяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Кавалу
Посольства десяти стран выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Кавалу