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В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
Шесть человек спасли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:40
2021-10-19T12:40
2021-10-19T16:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Шесть человек спасли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."На девятом этаже в одной из квартир жилого дома на улице Большая Черемушкинская происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 30 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что при тушении возгорания "были спасены шесть человек".По данным ведомства, в 12.26 пожар был локализован, а в 12.33 потушен. Позднее в пресс-службе уточнили, что пострадали два человека."В результате пожара пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
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Кадры пожара на Большой Черемушкинской улице
Кадры пожара на Большой Черемушкинской улице
2021-10-19T12:40
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия
12:40 19.10.2021 (обновлено: 16:12 19.10.2021)
В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
Шесть человек спасли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы