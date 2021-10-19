https://ria.ru/20211019/pozhar-1755179781.html

В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек

В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек

Шесть человек спасли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:40

2021-10-19T12:40

2021-10-19T16:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

россия

хорошие новости

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Шесть человек спасли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."На девятом этаже в одной из квартир жилого дома на улице Большая Черемушкинская происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 30 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что при тушении возгорания "были спасены шесть человек".По данным ведомства, в 12.26 пожар был локализован, а в 12.33 потушен. Позднее в пресс-службе уточнили, что пострадали два человека."В результате пожара пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211015/moskva-1754704973.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, россия