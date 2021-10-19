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Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"

Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.10.2021

Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока — 2"

В вопросе сертификации газопровода "Северный поток — 2" мяч на стороне Берлина, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:43

2021-10-19T16:43

2021-10-19T16:56

германия

северный поток — 2

россия

экономика

владимир чижов

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В вопросе сертификации газопровода "Северный поток — 2" мяч на стороне Берлина, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше – пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей", - добавил он.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, северный поток — 2, россия, экономика, владимир чижов