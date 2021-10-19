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В Совфеде допустили послабления ограничений по COVID-19 для вакцинированных

В Совфеде допустили послабления ограничений по COVID-19 для вакцинированных - РИА Новости, 19.10.2021

В Совфеде допустили послабления ограничений по COVID-19 для вакцинированных

Привитые граждане в ходе нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом могут получить послабления, по QR-коду посещать кафе, фитнес-центры, другие публичные... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:06

2021-10-19T15:06

2021-10-19T15:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир круглый

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Привитые граждане в ходе нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом могут получить послабления, по QR-коду посещать кафе, фитнес-центры, другие публичные места, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с COVID в России."Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни - это так называемый локдаун", - сказал Круглый РИА Новости во вторник.Он подчеркнул, что если такое решение будет принято, "значит, ситуация уже назрела". Политик обратил внимание на то, что граждане "должны использовать эти нерабочие дни для того, чтобы соблюдать карантин, а не для общения с друзьями".Он также предупредил, что нужно соблюдать все меры безопасности: "носить маски, ограничивать количество пассажиров в маршрутных такси в регионах".Вместе с тем, привитые граждане по QR-коду смогут посещать кафе, рестораны, магазины, фитнесс-центры", считает Круглый. Он подчеркнул, что полный запрет на посещение публичных мест негативно скажется на бизнесе.Граждане, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию, "должны соблюдать особые меры безопасности", заключил политик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый